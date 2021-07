Châtellerault Chatellerault,Parc du Verger Châtellerault, Vienne Accrobatie sur piste gonflable pour les + 10 ans Chatellerault,Parc du Verger Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

du mercredi 14 juillet au samedi 21 août à Chatellerault, Parc du Verger

Venir en tenue de sport avec une gourde d’eau

Gratuit. Inscriptions obligatoires

Exercices de gymnastique sur un tapis gonflable Chatellerault,Parc du Verger Chatellerault, avenue du Maréchal Leclerc Châtellerault La Renaitrie Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T17:30:00 2021-07-14T18:15:00;2021-07-17T17:30:00 2021-07-17T18:15:00;2021-07-21T17:30:00 2021-07-21T18:15:00;2021-07-24T17:30:00 2021-07-24T18:15:00;2021-07-28T17:30:00 2021-07-28T18:15:00;2021-07-31T17:30:00 2021-07-31T18:15:00;2021-08-04T17:30:00 2021-08-04T18:15:00;2021-08-07T17:30:00 2021-08-07T18:15:00;2021-08-11T17:30:00 2021-08-11T18:15:00;2021-08-14T17:30:00 2021-08-14T18:15:00;2021-08-18T17:30:00 2021-08-18T18:15:00;2021-08-21T17:30:00 2021-08-21T18:15:00

