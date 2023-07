Visite de l’atelier de Conservation Restauration d’œuvres d’art Accro’art Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, 16 septembre 2023, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin.

Visite de l’atelier de Conservation Restauration d’œuvres d’art 16 et 17 septembre Accro’art Renseignements au 06 70 34 07 56

Visite de L’Atelier de conservation et restauration d’oeuvres d’art par la restauratrice Florence Carly, diplomée d’Etat et spécialisée en conservation restauration de peintures de chevalet et sculptures sur bois polychromes. Elle vous fera découvrir le monde de la restauration d’art et vous expliquera les restaurations en cours.

Accro’art 160 rue du Cas-Rouge 45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 45160 Loiret Centre-Val de Loire https://accro-art.fr https://www.facebook.com/accroartcarly/ Atelier de Conservation Restauration d’œuvres d’art

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Florence Carly