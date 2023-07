Accro-chat-ge – Les chats dans la peinture au Musée d’Orsay Musée d’Orsay Paris, 23 mai 2023, Paris.

Du mardi 23 mai 2023 au dimanche 10 septembre 2023 :

Les chats sont représentés dans l’art depuis que l’art existe. Au XIXe siècle, ils occupent une place inégalée. Cet accrochage, présenté du 23 mai au 10 septembre 2023, réunit Édouard Manet, Théophile Alexandre Steinlen, ainsi que l’artiste contemporaine Françoise Pétrovitch dont est présenté un carnet de dessins inédits.

Les chats sont représentés dans l’art depuis que l’art existe. Au XIXe siècle, ils occupent une place inégalée. À la suite de Paradis de Montcrif qui publie en 1727 Les Chats, le critique d’art Champfleury consacre en 1868-69 un ouvrage aux petits félins, Les Chats : histoire, mœurs, anecdotes. Le livre, illustré de dessins gravés d’après Delacroix, Manet, Mérimée, Hokusai… rencontre un vif succès. A la fin du siècle, le chat noir donne son nom et sa silhouette au célèbre cabaret fondé par Rodolphe Salis installé au pied de Montmartre en 1881. Sans doute s’agissait-il d’un hommage à la nouvelle Le chat noir d’Edgar Allan Poe, à son traducteur Charles Baudelaire, chantre des chats. C’était aussi une référence à la réalité parisienne d’une ville où abondaient alors, en particulier la nuit, les chats errants et miaulant. Intermédiaire entre nature et culture, le chat réunit les contraires : sauvage et domestique, indépendant et câlin, prédateur et doux, il présente des qualités réelles, symboliques et plastiques qui captent l’attention des dessinateurs. Par la durée de son sommeil, il offre à l’artiste un modèle immobile à portée de main. Tout en courbes, sa plasticité et sa beauté linéaire inspirent le geste du dessin.

