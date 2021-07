Lille residence Lion d'Or Lille, Nord Accro-branche residence Lion d’Or Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Accro-branche residence Lion d’Or, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Lille. Accro-branche

residence Lion d’Or, le samedi 10 juillet à 09:30

L’association « Les amis du Lion d’or » propose ,aux habitants de la résidence du Lion d’Or, l’animation « Accrobranche » le 10 juillet au matin. « Parc accrobranche situé dans la citadelle de Lille. 2 parcours d’aventure accrobranche ENFANT dès 1m20 et 4 parcours accrobranche ADULTE dès 1m40. Le départ se fera à 9h30 en bus.

sur inscription

animation residence Lion d’Or faubourg de roubaix Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord

2021-07-10T09:30:00 2021-07-10T12:30:00

residence Lion d'Or Adresse faubourg de roubaix Ville Lille