Saison culturelle – « Fear of Better Options » ou la peur de louper la meilleure option possible Accous, 8 juin 2024

Accous,Pyrénées-Atlantiques

Théâtre d’objet indécis.

La vie est jalonnée de choix à faire, plus ou moins cruciaux. Le spectacle nous parle de ces dilemmes qui, selon l’option choisie, peuvent transformer radicalement un parcours de vie. D’ailleurs, dès le début du spectacle, le public se retrouve face à un dilemme qui va déterminer la suite : en jeu, deux jeunes femmes, un petit bourg, quelques commerces, sans doute de souvenirs communs, des amitiés partagées mais deux itinéraires différents et donc deux histoires à raconter. Or le public n’en entendra qu’une !

En amont de cette représentation, chaque jour de la semaine, les deux artistes de la compagnie Mouka poseront leur triporteur sur la place publique et inviteront la population à venir, individuellement, écouter une histoire…

En partenariat avec la mairie.

Durée : 45min, dès 10 ans.

Lieu à définir..

2024-06-08 21:15:00

Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques



Indecisive object theater.

Life is punctuated by choices, more or less crucial. The show tells us about these dilemmas which, depending on the option chosen, can radically transform one’s life course. In fact, right from the start of the show, the audience is faced with a dilemma that will determine what happens next: at stake are two young women, a small village, a few shops, no doubt shared memories and friendships, but two different itineraries and therefore two stories to tell. But the audience will only hear one!

Ahead of the performance, every day of the week, the two artists from Compagnie Mouka will set up their tricycle in the town square, inviting members of the public to come and listen to a story for themselves…

In partnership with the town hall.

Duration: 45min, ages 10 and up.

Location to be confirmed.

Teatro de objetos indecisos.

La vida está llena de decisiones que hay que tomar, algunas más cruciales que otras. El espectáculo nos habla de estos dilemas que, según la opción elegida, pueden transformar radicalmente la vida de una persona. De hecho, desde el principio del espectáculo, el público se enfrenta a un dilema que determinará lo que suceda a continuación: dos mujeres jóvenes, un pequeño pueblo, unas cuantas tiendas, sin duda recuerdos y amistades compartidas, pero dos caminos diferentes y, por tanto, dos historias que contar. Pero el público sólo escuchará una

Antes de la representación, cada día de la semana, las dos artistas de la compañía Mouka instalarán su triciclo en la plaza del pueblo e invitarán al público a que venga a escuchar una historia por sí mismo…

En colaboración con el Ayuntamiento.

Duración: 45 minutos, a partir de 10 años.

Lugar por confirmar.

Theater des unentschlossenen Objekts.

Das Leben ist geprägt von Entscheidungen, die getroffen werden müssen und die mehr oder weniger entscheidend sind. Das Stück erzählt uns von diesen Dilemmas, die je nach der gewählten Option einen Lebensweg radikal verändern können. Gleich zu Beginn des Stücks wird das Publikum mit einem Dilemma konfrontiert, das den weiteren Verlauf bestimmen wird: Es geht um zwei junge Frauen, einen kleinen Ort, einige Geschäfte, zweifellos gemeinsame Erinnerungen, geteilte Freundschaften, aber zwei unterschiedliche Lebenswege und somit zwei Geschichten, die es zu erzählen gilt. Das Publikum wird nur eine hören!

Im Vorfeld dieser Aufführung werden die beiden Künstler der Compagnie Mouka an jedem Tag der Woche ihr Trio auf dem öffentlichen Platz abstellen und die Bevölkerung einladen, individuell zu kommen und eine Geschichte zu hören…

In Partnerschaft mit dem Rathaus.

Dauer: 45min, ab 10 Jahren.

Ort noch festzulegen.

