Autour du livre Accous, 16 juillet 2023, Accous.

Accous,Pyrénées-Atlantiques

Programme détaillé à venir

Venez déambuler dans le village d’Accous à la découverte des auteurs, des associations présentes, des expositions proposées par des auteurs et des artistes aspois.

En plus des libraires et éditeurs qui seront présents le dimanche 16 juillet de 10h à 19h, des tables rondes seront organisées avec des auteurs et des musiciens mais aussi des ateliers de contes et lectures..

2023-07-16 à ; fin : 2023-07-16 19:00:00. EUR.

Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Detailed program to come

Come and stroll through the village of Accous to discover the authors, associations and exhibitions on offer.

In addition to the booksellers and publishers present on Sunday July 16 from 10am to 7pm, there will be round-table discussions with authors and musicians, as well as storytelling and reading workshops.

Programa detallado próximamente

Pasee por el pueblo de Accous para descubrir a los autores, las asociaciones presentes y las exposiciones de autores y artistas de Aspois.

Además de la presencia de libreros y editores, el domingo 16 de julio, de 10.00 a 19.00 horas, se organizarán mesas redondas con autores y músicos, así como talleres de lectura y cuentacuentos.

Detailliertes Programm folgt in Kürze

Schlendern Sie durch das Dorf Accous und entdecken Sie die Autoren, die anwesenden Vereine und die Ausstellungen, die von Autoren und Künstlern aus Aspous angeboten werden.

Zusätzlich zu den Buchhändlern und Verlegern, die am Sonntag, den 16. Juli von 10 bis 19 Uhr anwesend sein werden, werden Gesprächsrunden mit Autoren und Musikern organisiert, aber auch Workshops für Märchen und Lesungen.

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme du Haut-Béarn