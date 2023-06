Autour du livre Accous, 15 juillet 2023, Accous.

Accous,Pyrénées-Atlantiques

Programme détaillé à venir.

En plus des libraires et éditeurs qui seront présents le samedi 15 juillet de 10h à 19h, des tables rondes seront organisées l’après midi par l’association Partage et Culture avec des auteurs et des musiciens à la salle des fêtes d’Accous, mais aussi des ateliers de contes et lectures..

Detailed program to follow.

In addition to the booksellers and publishers present on Saturday July 15 from 10am to 7pm, the association Partage et Culture will be organizing round-table discussions with authors and musicians in the afternoon at the Salle des Fêtes in Accous, as well as storytelling and reading workshops.

Programa detallado a continuación.

Además de los libreros y editores que estarán presentes el sábado 15 de julio de 10.00 a 19.00 horas, la asociación Partage et Culture organizará por la tarde mesas redondas con autores y músicos en la Salle des Fêtes de Accous, así como talleres de cuentacuentos y de lectura.

Detailliertes Programm wird noch bekannt gegeben.

Neben den Buchhändlern und Verlegern, die am Samstag, den 15. Juli von 10 bis 19 Uhr anwesend sein werden, werden am Nachmittag vom Verein Partage et Culture Gesprächsrunden mit Autoren und Musikern im Festsaal von Accous organisiert, aber auch Workshops für Märchenerzählungen und Lesungen.

