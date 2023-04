Tutoyer les nuages – sortie CPIE, 15 avril 2023, Accous.

Qui n’a jamais rêvé de toucher les nuages comme les rapaces des Pyrénées ?

Comme le milan royal ou le percnoptère d’Egypte sous la voile du parapente, venez décrypter le ciel et les modifications induites par le changement climatique.

Accessible à partir de 11ans.

Avec météorage et Air’Attitude.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 13:00:00. EUR.

Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Who has never dreamed of touching the clouds like the birds of prey of the Pyrenees?

Like the royal kite or the Egyptian vulture under the glider, come and decipher the sky and the modifications induced by climate change.

Accessible from 11 years old.

With meteorology and Air’Attitude

¿Quién no ha soñado alguna vez con tocar las nubes como las rapaces de los Pirineos?

Como el milano real o el alimoche bajo el planeador, venga a descifrar el cielo y los cambios provocados por el cambio climático.

Accesible a partir de 11 años.

Con météorage y Air’Attitude

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, wie die Greifvögel in den Pyrenäen die Wolken zu berühren?

Entschlüsseln Sie den Himmel und die Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, wie der Rotmilan oder der ägyptische Taubenvogel unter dem Gleitschirm.

Zugänglich ab 11 Jahren.

Mit Meteorage und Air’Attitude

