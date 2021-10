Accoucher autrement Étueffont, 6 novembre 2021, Étueffont.

Accoucher autrement 2021-11-06 – 2021-11-06 Salle de l’EISCAE 26 bis grande rue

Étueffont Territoire-de-Belfort

EUR Aujourd’hui, en France, quelles sont les possibilités pour accoucher autrement ? Camille Teixeira interroge plusieurs professionnels de la naissance, afin de changer notre regard sur ce qu’« enfanter » au XXIe siècle veut dire et permettre aux femmes qui le désirent de mettre au monde leur enfant loin de l’environnement ultra-médicalisé de l’hôpital sous la houlette d’une ou plusieurs sages-femmes.

Maternité, maison de naissance ou domicile : trois couples nous montrent le chemin vers des naissances plus naturelles. Des derniers mois de grossesse jusqu’après l’accouchement, nous découvrons leurs histoires, leurs motivations, et les moyens dont ils disposent face à une surmédicalisation banalisée.

Séance en présence de Joanne Breitner, doula. Sur réservation en ligne

