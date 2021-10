Genève Plaine de Plainpalais Genève ACCORPS – Performance contre les discriminations liées au genre dans l’espace public Plaine de Plainpalais Genève Catégorie d’évènement: Genève

ACCORPS – Performance contre les discriminations liées au genre dans l’espace public Plaine de Plainpalais, 14 novembre 2021, Genève. ACCORPS – Performance contre les discriminations liées au genre dans l’espace public

du dimanche 14 novembre au samedi 14 mai 2022 à Plaine de Plainpalais

Le projet ACCORPS, initié suite à la grève féministe du 14 juin 2021, est né d’une volonté de sensibilisation au harcèlement et aux différentes **discriminations de genre** encore présentes dans nos espaces publics. Une **performance silencieuse** pour revendiquer le droit des femmes à disposer de leur liberté́ dans la **ville**, contre le harcèlement et le sexisme dans l’espace public, tous les 14 du mois à 18h00, jusqu’au 14 juin 2022. La performance du 14 novembre est proposée en **partenariat** avec le Service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève, dans le cadre de la campagne “[Objectif zéro sexisme dans ma ville](www.geneve.ch/zero-sexisme)”. Plus d’informations sur : [https://www.foofwa.com/production/accorps/](https://www.foofwa.com/production/accorps/)

Gratuit

Dans la continuité de la Grève des femmes du 14 juin, la compagnie Neopost-Foofwa propose chaque 14 du mois une performance pour sensibiliser aux discriminations liées au genre dans l’espace public. Plaine de Plainpalais Av. du Mail, 1205 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T18:00:00 2021-11-14T18:30:00;2021-12-14T18:00:00 2021-12-14T18:30:00;2022-01-14T18:00:00 2022-01-14T18:30:00;2022-02-14T18:00:00 2022-02-14T18:30:00;2022-03-14T18:00:00 2022-03-14T18:30:00;2022-04-14T18:00:00 2022-04-14T18:30:00;2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Plaine de Plainpalais Adresse Av. du Mail, 1205 Genève Ville Genève lieuville Plaine de Plainpalais Genève