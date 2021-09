ACCORDS VINS ET CHOCOLATS Saint-Saturnin-de-Lucian, 17 octobre 2021, Saint-Saturnin-de-Lucian.

ACCORDS VINS ET CHOCOLATS 2021-10-17 11:00:00 11:00:00 – 2021-10-17

Saint-Saturnin-de-Lucian Hérault Saint-Saturnin-de-Lucian

Participez à un atelier vin et chocolat en compagnie de Bernard Manguin, de la Chocolaterie du Blason de Clermont-l’Hérault et des vignerons de Fonjoya, la cave coopérative de Saint-Saturnin-de-Lucian. Accorder vins et chocolats, c’est tout un art subtil et gourmand ! Tous deux vous présenteront des gammes d’une incroyable richesse qui vous seront dévoilées durant 1h30.

