Accords perdus 2022 : 8ème Festival de guitare de Narcy Narcy, 30 juillet 2022, Narcy.

Accords perdus 2022 : 8ème Festival de guitare de Narcy

La Grange à Zik Narcy Nièvre

2022-07-30 – 2022-07-30

Narcy

Nièvre

Narcy

Pour sa huitième édition, le festival de guitare Accords perdus met Narcy en musiques !

Musiques non-stop en effet sur le territoire de la commune d’origine de l’association Barricades

Mystérieuses qui, depuis sa création, s’est donné pour mission de promouvoir le spectacle vivant avec le souci sans cesse réaffirmé de la qualité artistique et de la convivialité.

Les deux années difficiles qui viennent de s’écouler n’empêchent pas le festival de témoigner de sa volonté de rester en vie et l’édition 2022 inaugure une nouvelle formule qui va voir concerts gratuits se succéder le 30 juillet au gré d’une promenade musicale dans le village avant le grand concert du soir à la Grange à Zik.

Belle(s) occasion(s) de se retrouver pour partager les joies et les émotions musicales avec les artistes invités et leurs guitares de toutes les couleurs !

4 concerts gratuits :

11h, Boulangerie Seutin : Tribute to the Rolling Stones par “Midnight Rambler”

15h, La Cuvellerie : Jazz manouche avec les Frères Bouchard

16h, Place de l‘église : Samba et Bossa-nova par le Duo Aquarela

17h, esplanade de la salle des fêtes : Rock avec Kidna Pepper

Grand concert à la Grange à Zik

18h : Apéro-concert avec les Frères bouchard (Jazz manouche)

19h30: Papa Mojo

20h30: Eric Sauviat Trio

22h: Rozedale

Entrée : 20 euros

Buvette/petite restauration

