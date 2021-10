Saint-Laurent-d'Arce Saint-Laurent-d'Arce Gironde, Saint-Laurent-d'Arce Accords mets et vins du Vigneron à Table au Château de l’Hurbe Saint-Laurent-d’Arce Saint-Laurent-d'Arce Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Laurent-d'Arce

Accords mets et vins du Vigneron à Table au Château de l’Hurbe Saint-Laurent-d’Arce, 16 octobre 2021, Saint-Laurent-d'Arce. Accords mets et vins du Vigneron à Table au Château de l’Hurbe 2021-10-16 11:30:00 – 2021-10-16 14:30:00

Saint-Laurent-d’Arce Gironde Saint-Laurent-d’Arce Durant le Fascinant Week-end célébrant le vignoble bordelais, visitez la propriété et dégustez les vins dans les chais. Puis, pour le repas, Rinse Sevenster vous concocte un repas alliant mets et vins.

Au menu :

– saumon gravlax & vin blanc sec (médaille d’argent Concours mondial du Sauvignon)

– joue de porc au vin blanc accompagné d’un vin rouge sans souffre (Côtes de Bourg – 2 étoiles au Guide Hachette).

– Fondant au chocolat. Bourg Cubzaguais Tourisme dernière mise à jour : 2021-10-02 par Bourg Cubzaguais Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Laurent-d'Arce Autres Lieu Saint-Laurent-d'Arce Adresse Ville Saint-Laurent-d'Arce lieuville 45.03794#-0.47843