Accords mets de fêtes et vins – Noël à Beaupré Saint-Cannat, 3 décembre 2022, Saint-Cannat.

Accords mets de fêtes et vins – Noël à Beaupré

2022-12-03 11:00:00 11:00:00 – 2022-12-18 19:00:00 19:00:00

Saint-Cannat

Au cours de ces trois weekends festifs, des chefs et artisans de la région présentent aux visiteurs leur savoir-faire gastronomique. L’occasion de découvrir des mets d’exception accordés avec les meilleurs vins de la famille ! Dans la cour du domaine, un marché d’artisans producteurs et d’artisans d’arts sera au rendez-vous pour vous proposer des créations originales et locales.



● le nougatier confiseur Au Royaume des Abeilles

● les biscuits d’Ipsago et de By Brigitte

● les oléiculteurs Jean-Paul et Evelyne Le Nouvel, l’ostréiculteur Vincent Saint-Guilhem,

● l’apiculteur Nicolas Roux,

● la céramiste Isabel Pakciarz et la créatrice florale de l’Atelier Flora.



// Au programme //



Le domaine accueille également chaque samedi et dimanche, le foodtruck de crêpes Breizh in 13 qui vous permet de vous restaurer sur place. Cette année encore, des ateliers et des démonstrations sont proposés sur les deux jours. Pendant que les plus grands participent à des accords mets et vins, les plus petits s’adonneront à une animation artistique et gustative.



Côté boutique, une large sélection de coffrets et de produits fins permet de préparer au mieux les cadeaux de Noël : du simple clin d’œil au présent prestigieux en passant par des accords mets et vins ou encore des coffrets art de la table. De quoi ravir tous vos proches ! Les mets de fêtes sont mis à l’honneur : fromage, truffe, produits de la mer, foie gras et chocolat. Les dégustations sont animées par des membres de la Famille Double ou de l’équipe du domaine, accompagnés d’artisans et chefs de la région : l’équipe de Timon & Sourrieu à Marseille / la fromagerie Lemarié à Aix-en-Provence / le chef Adel Dakkar du restaurant Le Nhow à Marseille / le torréfacteur chocolatier Mathieu Taborcia à Lambesc / Le chef étoilé du Mas

Bottero, Nicolas Bottero et enfin Georgiana Viou, chef du restaurant Rouge à Nîmes.

Voilà une occasion rêvée pour découvrir, ou redécouvrir, l’un des vignobles historiques des Coteaux d’Aix.

En décembre, la Famille Double ouvre les portes du Château de Beaupré pour 3 weekends gastronomiques sur le thème « accords mets de fêtes et vins ». Le Domaine se couvre de sapins, de paquets enrubannés et se pare de lumières et de couleurs rouge et or.

boutique@beaupre.fr +33 4 42 57 33 59 https://www.beaupre.fr/

