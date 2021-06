Richerenches Richerenches Richerenches, Vaucluse Accords fromages & vins à 17h Richerenches Richerenches Catégories d’évènement: Richerenches

Cave Cellier des Templiers 233 Route de Valréas

EUR 15

Une animation gourmande avec des produits du terroir de haute qualité. Cédric de la Cave du Fromager vous parlera de ses merveilles avec passion. boutique@cellierdestempliers.com +33 4 90 28 01 00 dernière mise à jour : 2021-06-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

