Accords fromages et vins au Domaine de Ferrant
Domaine de Ferranf, 1202 Route de la Galice, Esclottes, Lot-et-Garonne
21 avril 2023
EUR 20

Avant première portes ouvertes au domaine, soirée dégustation avec Cassandra de la fromagerie KASS de Duras. Faire connaître la nouvelle fromagerie de Duras et s'amuser à faire de jolis accords avec les vins du Domaine de Ferrant. Places limitées à 20/30 personnes max.

