Découvertes et atelier autour du métier de Luthier Accords et Quatuor Calais Catégories d’Évènement: Calais

Pas-de-Calais

Découvertes et atelier autour du métier de Luthier Accords et Quatuor, 27 mars 2023, Calais. Découvertes et atelier autour du métier de Luthier 27 mars – 1 avril Accords et Quatuor Un atelier par jour participatif proposant divers aspects du métier. Accords et Quatuor 6 boulevard jacquard 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France Plusieurs ateliers seront proposés pendant cette semaine des Journées Européennes des Métiers d’Art. L’idée est de proposer à un public averti et non averti différentes thématiques représentatives du métier de luthier. Etant spécialisé dans la réparation, la restauration, l’entretien et le réglage des instruments, les ateliers seront menés pour mieux identifier cette branche du métier. Un premier atelier sera de sensibiliser le public au métier de luthier par une une conférence montrant l’évolution des instruments du quatuor , un aperçu des étapes de la fabrication d’un violon avec la présentation de l’outillage bien spécifique.

, un aperçu des étapes de la fabrication d’un violon avec la présentation de l’outillage bien spécifique. Le deuxième atelier concernera le reméchage d’un archet . La fabrication d’un archet est un métier à part mais dans le quotidien du luthier, refaire une mèche est un savoir faire indispensable pour répondre au besoin du musicien. Je proposerai donc un atelier découverte dans lequel je montrerai comment remplacer une mèche. Un travail complexe et précis.

. La fabrication d’un archet est un métier à part mais dans le quotidien du luthier, refaire une mèche est un savoir faire indispensable pour répondre au besoin du musicien. Je proposerai donc un atelier découverte dans lequel je montrerai comment remplacer une mèche. Un travail complexe et précis. Le troisième atelier, je l’intitule : Atelier de la corde. Dans cet atelier, je propose aux musiciens de désacraliser l’accordage aux chevilles . Il est en effet stressant pour de nombreux musiciens d’accorder leur instrument de musique aux chevilles par peur de casser une corde. En plus de ce moment pédagogique, je parlerai et décomposerai une corde pour expliquer les différents type de sonorité que l’on peut avoir avec deux cordes différentes.

. Il est en effet stressant pour de nombreux musiciens d’accorder leur instrument de musique aux chevilles par peur de casser une corde. En plus de ce moment pédagogique, je parlerai et décomposerai une corde pour expliquer les différents type de sonorité que l’on peut avoir avec deux cordes différentes. Pour le quatrième atelier, je proposerai un atelier de démonstration autour de l’ajustage et de la pose d’une âme . J’expliquerai le rôle et l’importance d’une âme dans un instrument du quatuor. Je proposerai aux participants d’intéragir avec moi lors de l’ajustage de l’âme.

. J’expliquerai le rôle et l’importance d’une âme dans un instrument du quatuor. Je proposerai aux participants d’intéragir avec moi lors de l’ajustage de l’âme. Pour le cinquième atelier, je parlerai du chevalet. L’année dernière je proposais la fabrication de celui-ci, cette année je montrerai comment rallonger la vie de celui-ci en faisant un redressage de chevalet . Ce sera le bon moment pour aller en détail sur le rôle du chevalet, élément essentiel d’un instrument du quatuor. L’atelier se terminera par l’ajustage de la hauteur de cordes d’un instrument, un moment très important pour le confort de jeu du musicien.

. Ce sera le bon moment pour aller en détail sur le rôle du chevalet, élément essentiel d’un instrument du quatuor. L’atelier se terminera par l’ajustage de la hauteur de cordes d’un instrument, un moment très important pour le confort de jeu du musicien. Pour le sixième et dernier atelier, je ferai la démonstration d’un détablage de violon. Moment très délicat qui consiste à retirer la table de son coffre. Beaucoup de paramètres et d’attention à donner à ce moment. Ce sera aussi un moment d’échange pour expliquer dans quels cas nous sommes obligés de procéder à cette réparation. Le dimanche, il n’y aura pas d’atelier, car mon atelier est dans un centre commercial qui impose une fermeture. Des agents de sécurité qui assurent l’ouverture du centre ne seront pas là pour ouvrir l’atelier. Réservation sur mon site via email et téléphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T14:00:00+02:00

2023-04-01T18:00:00+02:00 Thierry Zubialde

Détails Catégories d’Évènement: Calais, Pas-de-Calais Autres Lieu Accords et Quatuor Adresse 6 boulevard jacquard 62100 Calais Ville Calais lieuville Accords et Quatuor Calais Departement Pas-de-Calais

Accords et Quatuor Calais Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/calais/

Découvertes et atelier autour du métier de Luthier Accords et Quatuor 2023-03-27 was last modified: by Découvertes et atelier autour du métier de Luthier Accords et Quatuor Accords et Quatuor 27 mars 2023 Accords et Quatuor Calais Calais

Calais Pas-de-Calais