Lamalou-les-Bains Hérault Lamalou-les-Bains «Accords et Culture »

Conférence du philosophe Olivier Abel « de l’humiliation » qui est partout dans notre société et que nous ne voulons pas voir

Vendredi 25 Mars, 18h.00 au temple 13 Av. de la République

18h.00, respect des conditions sanitaires

