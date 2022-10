Accords cidres et fromages du Pays de Quimperlé – Dégustation Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistre

Moëlan-sur-Mer

Finistre Moëlan-sur-Mer Dégustation avec Virginie Thomas, sommelière.

Venez gouter la diversité et la complexité des cidres du pays de Quimperlé, mêlés à des fromages locaux avec la sommelière Virginie Thomas, la « druidesse des cidres » !

Sur réservation (places limitées). Salle Ellipse Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

