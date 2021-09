Accord&Muse et Le Bour-Bodros Salle des Fêtes | Duppigheim, 16 octobre 2021, Duppigheim.

Accord&Muse et Le Bour-Bodros

le samedi 16 octobre à Salle des Fêtes | Duppigheim

Bal Folk et Fest-Noz du S’Narreschiff, avec les groupes: **Accord&Muse** Plaisir de jouer, de partager, de chercher et trouver des morceaux qui sonnent, qui bougent, qui envoûtent, et font rêver mais pas que, pour danser encore et encore… * Catherine: flûtes, cornemuse * Geneviève: accordéon * Jérôme: accordéon, harmonica, handpan * Patrick: accordéon **Duo Le Bour – Bodros** Voilà maintenant plus de 12 ans que le Duo Le Bour -Bodros parcourt les scènes bretonnes, françaises et internationales . Près de 700 concerts et festoù-noz et trois albums. Reconnue comme l’une des formations incontournables de la scène traditionnelle bretonne, leur second disque, enregistré en Quintet a été primé “meilleur disque de musique bretonne de l’année”. Une récompense reconnaissant leur travail commencé en 2006, une amitié passée a créer, composer et arranger une musique acoustique bretonne sans barrières. * Timothée Le Bour: saxophones * Youen Bodros: accordéon diatonique [[https://www.youtube.com/watch?v=EqEH5kzY8QM](https://www.youtube.com/watch?v=EqEH5kzY8QM)](https://www.youtube.com/watch?v=EqEH5kzY8QM) [[https://www.youtube.com/watch?v=TTGGoDEiNYA](https://www.youtube.com/watch?v=TTGGoDEiNYA)](https://www.youtube.com/watch?v=TTGGoDEiNYA) Initiations aux danses bretonnes de 14h à 17h30 (25€ comprenant stage+entrée au bal+carte adhérent) Détails sur le site [[http://snarreschiff.fr/](http://snarreschiff.fr/)](http://snarreschiff.fr/) Pass sanitaire obligatoire et respect des mesures sanitaires en vigueur

12,00 € / 8,00 €

Bal Folk – Fest Noz

Salle des Fêtes | Duppigheim 18 Rue de la Gare, 67120 Duppigheim Duppigheim Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T17:30:00;2021-10-16T21:00:00 2021-10-16T23:59:00