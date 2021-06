Metz Hôtel de Burtaigne Metz, Moselle Accordez-vous un moment zen en visitant cet hôtel particulier du XVIe siècle Hôtel de Burtaigne Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Burtaigne Gratuit. Sur inscription, information à suivre.

Visitez les parties communes et le rez-de-chaussée de l’hôtel de Burtaigne et du Centre de méditation Zen de Metz. Hôtel de Burtaigne 4 place des Charrons, 57000 Metz Metz Bellecroix Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

