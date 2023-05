ACCORDEZ VOS VÉLOS | 2ème édition | FESTIVAL LES REMONTANTES, SCÈNES DE MAI MPAA/La Canopée – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h30 à 20h30

.Tout public. Jusqu’à 10 ans. gratuit Westfield Forum des Halles, terrasse -1

Un cortège de plus de 80 musiciens·nes amateurs·rices et professionels·les à vélo clôture Les Remontantes en beauté et lance la Nuit Blanche.

L’orchestre Les Forces Majeures revient avec sa deuxième édition parisienne du projet » Accordez vos vélos » ! Le principe : réunion plus de 50 musiciens·nes amateurs·rices et 30 professionnels·les, des collégiens·nes-choristes ainsi que des clubs et associations cyclistes, pour proposer ensemble un festival itinérant où artistes et public se déplacent, à vélo !

Partis·es de Saint-Denis dans la matinée, la MPAA accueillera la clôture de ce cortège musical sous la Canopée le samedi 3 juin à 19h pour finir les Remontantes en beauté et lancer la Nuit Blanche.

Au programme :

La Volga – Prokofiev

Le Beau Danube bleu – Strauss

La barcarolle – Offenbach

La Seine – Paradis

La Seine – Baker

DISTRIBUTION

· Les Forces Majeures

· En partenariat avec la Ville de Saint-Denis

MPAA/La Canopée – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 10 passage de La Canopée 75001 Paris

Contact : https://www.mpaa.fr/programmation/accordez-velos-2eme-edition 0185530210 lacanopee@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs/ https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs/ https://www.mpaa.fr/programmation/accordez-velos-2eme-edition

© MPAA Accordez-vous vélos !