Paris MPAA/La Canopée - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs île de France, Paris ACCORDEZ VOS VÉLOS ! MPAA/La Canopée – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

ACCORDEZ VOS VÉLOS ! MPAA/La Canopée – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 11 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 11 septembre 2021

de 10h à 18h

Le dimanche 12 septembre 2021

de 14h à 19h

Du 30 septembre au 1 octobre 2021 :

jeudi, vendredi de 19h à 22h

Le samedi 2 octobre 2021

de 11h à 20h

gratuit

MUSIQUE · STAGE · DÈS 16 ANS Accompagnez l’orchestre Les Forces Majeures en vue de leur nouveau festival itinérant. Il relie à vélo les différents points d’étapes entre les deux concerts symphoniques qui ouvrent et clôturent ce marathon musical : 11h à La Canopée / 19h à l’Hôtel de ville de Saint-Denis. · INTERVENANT : RAPHAËL MERLIN · PARTENAIRE : ORCHESTRE LES FORCES MAJEURES Animations -> Atelier / Cours MPAA/La Canopée – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 10 passage de La Canopée Paris 75001

4 : Les Halles (68m) 4 : Étienne Marcel (216m)

Contact :MPAA 0185530210 lacanopee@mpaa.fr https://www.mpaa.fr/ 0185530210 lacanopee@mpaa.fr Animations -> Atelier / Cours

Date complète :

2021-09-11T10:00:00+02:00_2021-09-11T18:00:00+02:00;2021-09-12T14:00:00+02:00_2021-09-12T19:00:00+02:00;2021-09-30T19:00:00+02:00_2021-09-30T22:00:00+02:00;2021-10-01T19:00:00+02:00_2021-10-01T22:00:00+02:00;2021-10-02T11:00:00+02:00_2021-10-02T20:00:00+02:00

Joseph Banderet

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu MPAA/La Canopée - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Adresse 10 passage de La Canopée Ville Paris lieuville MPAA/La Canopée - Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris