Accordéons-nous ! Trémaouézan fête la Bretagne

place de l’église, le dimanche 15 mai à 15:00

**15h30** Spectacle Nij, conte musical bilingue breton-français. —————————————————— La douceur des chansons d’Awenn Plougoulm, accompagnées au son mélodieux du vibraphone et la poésie du jeu de marionnettes, font disparaitre la barrière de la langue. Tud askellek, gloazet digant Rams ar c’houmoul. Nij mabig ! Un petit volatile vise les nuages pour délivrer ses parents. **16h30** Concert avec Ac’hanta. ———————- Ac’hanta en breton est une interjection qui sert à interpeller quelqu’un lorsqu’on l’aperçoit de loin, et à manifester ainsi son plaisir de le ou la revoir. Difficile de classer Ac’Hanta tant les influences sont disparates. En prenant des risques on pourrait dire que le style du groupe se situe entre Annie Cordy et Van Halen, et à proximité lointaine de David Krakauer. Et en en prenant encore plus, on dira que c’est de la pop folk mâtinée d’électro sur des textes en français et en breton Prix libre

prix libre

Un moment d’échange et de rencontres, rendez-vous sur l’herbe, devant la mairie de Trémaouézan.

place de l’église tremaouzan Trémaouézan Finistère



