Samedi 14 Mai, la fête de la Bretagne s’invite à la Forest Landerneau ! ———————————————————————– 10h30: initiation à la danse bretonne au marché avec Eskell An Elorn Salle des fêtes (sous la mairie) **17h00 : initiation au bal folk** avec Fanny Steinmetz, Cie du petit futur Kit de survie en bal pour les débutants : – posture, échauffement, connexion – à travers des danses de couple 4 tps ( scottish, polka) ou 3 tps (bvalse, mazurka). – à travers des danses collectives simples ( bourrée, cercle, chapelloise) – avec l’accompagnement sur mesure de Marie pour travailler les appuis et les vitesses en toute précision, subtilité et confort musical! **19h00 : projection du film « le grand bal »:** Film réalisé par Laetitia Carton C’est l’histoire d’un bal, d’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse. **21h00 : bal folk** avec **_Kerloa_** _(fest noz):_ Le trio Kerloa est constitué de personnages bien connus du Goëlo, au nord du Trégor, autour du port de Paimpol, et ceci dès qu’il s’agit de musique traditionnelle, d’organisation d’événements, d’enseignement… Étienne Kerbaul est un clarinettiste virevoltant, passant facilement du thème à des arrangements, voire à de l’improvisation. Julian Loiseau à l’accordéon diatonique, plus posé, crée par son jeu l’assise du groupe, un point solide entre thème et rythmique. Il est soutenu en cela par la guitare percussive de Julien Antoine, qui sait aussi gérer les dynamiques et distiller de belles couleurs. **_Les P’tit Poux._** Groupe de musique à géométrie variable, qui nous fait danser sur ses compositions aux influences colorées. En fest-noz ou en bal folk, on y trouve de quoi satisfaire les goûts de chaque danseur : bourrée déjantée, cercle circassien à surprises, loudéac percussif, mazurka et valse féérique… Les P’tits Poux nous transmettent leur passion pour la danse et la musique avec beaucoup de joie et d’énergie. Ils aiment unir dans la danse petits et grands, confirmés et débutants, et ils expliqueront avec patience les premiers pas pour s’y lancer. Bref, comme ils disent : les P’tits Poux, C’est que de l’amour !

prix libre

Fête de la Bretagne à La Forest Landerneau

