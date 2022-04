Accordéons-nous ! Fest Noz à Plouedern ! Plouédern Plouédern Catégories d’évènement: Finistère

Fête de la Bretagne à Plouedern Ti Ar Vro Landerne Daoulaz propose avec l’aide de la mairie de Plouedern un Fest Noz et Festig Noz à la salle Steredenn. A partir de 16h les enfants accompagnés de leurs parents, grands parents ou autres, pourront participer à un festig (petit fest deiz) avec le groupe Diatonik Penn ar Bed. Puis à partir de 20h Fest Noz

Avec

– Diatonik Penn ar Bed.

– Dixit. Ce trio formé à Rennes, avec une violoniste de Landerneau proposera de découvrir son album fraichement sorti.

– Le duo Soubigou / Creachcadec fraichement honoré de leur 2ème place au Kan ar Bobl ramènera aussi de quoi faire danser depuis la presqu’île de Plougatel.

– Et le groupe Novarasera aussi présent pour une première scène, groupe formé autour du flutiste Malo Le Gall bien connu autour de Brest. degemer@tiarvrolandernedaoulaz.bzh +33 9 73 65 35 24 Accordéons-nous ! Fest Noz à Plouedern !

