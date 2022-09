Accordéon en médiathêques Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Accordéon en médiathêques

Bibliothêque Place de la Baille Luxeuil-les-Bains

2022-10-05

Bibliothêque Place de la Baille Luxeuil-les-Bains Haute-Saône Place de la Baille Bibliothêque

2022-10-05 – 2022-10-05

Place de la Baille Bibliothêque

Luxeuil-les-Bains

Haute-Saône EUR 0 0 à 15h rencontre avec le public.

à 18h30 concert.

Gratuit. à la bibliothêque de Luxeuil. +33 3 84 40 14 96 Place de la Baille Bibliothêque Luxeuil-les-Bains

