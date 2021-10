Livarot-Pays-d'Auge Cinéma Le Parc Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Accordéon de toutes les couleurs Cinéma Le Parc Livarot-Pays-d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Livarot-Pays-d'Auge

Accordéon de toutes les couleurs Cinéma Le Parc, 22 mai 2022, Livarot-Pays-d'Auge. Accordéon de toutes les couleurs

Cinéma Le Parc, le dimanche 22 mai 2022 à 16:00

Les élèves de la master classe d’Accordéon vous feront voyager du classique au moderne jazz en passant par un répertoire de technique et variation. De prestigieux compositeurs seront mis à l’honneur : Gus Viseur, Jo Privat, Astor Piazzolla et bien d’autres encore…

Gratuit

0 Cinéma Le Parc Livarot, place Georges Bisson Livarot-Pays-d’Auge Livarot Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T16:00:00 2022-05-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Livarot-Pays-d'Auge Autres Lieu Cinéma Le Parc Adresse Livarot, place Georges Bisson Ville Livarot-Pays-d'Auge lieuville Cinéma Le Parc Livarot-Pays-d'Auge