Accordéon – De la cadence COMDT, 19 mars 2022, Toulouse.

du samedi 19 mars 2022 au dimanche 20 mars 2022 à COMDT

Les stagiaires chercheront à développer un jeu instrumental au profit de la danse et du danseur. Il s’agit donc d’une découverte ou d’un approfondissement de la fonction de musicien de bal. Pour cela, un répertoire nouveau sera abordé, principalement basé autour des danses quercynoises (bourrées, sautières, etc.) mais aussi des danses incontournables du bal (scottish, valse, etc.). Certaines techniques de l’accordéon seront également mises en avant comme le tiré-poussé ou les rappels. – _Artiste et enseignant poly-instrumentiste, formé aux musiques traditionnelles au sein de l’association La Granja et au contact de personnalités telles que Guilhem Boucher ou Xavier Vidal, Mickaël Vidal est un musicien et danseur spécialiste du répertoire quercynois. En 2014, il commence à enseigner les musiques traditionnelles au sein d’associations de la région toulousaine. Enchaînant depuis les stages, les ateliers et les expériences pédagogiques variées auprès de publics multiples, Mickaël Vidal est aujourd’hui un artiste et enseignant reconnu des musiques traditionnelles._ – > tous niveaux hormis les grands débutants.

Sur inscriptions / 55 ou 44€ (voir modalités)

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-20T09:30:00 2022-03-20T16:00:00