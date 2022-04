Accordémon Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Accordémon Le 3C Café culturel citoyen, 15 avril 2022, Aix-en-Provence. Accordémon

Le 3C Café culturel citoyen, le vendredi 15 avril à 20:30

Activiste du soufflet élevé en plein air dans le sud-ouest de la France, Damien alias Accordémon revisite son instrument équipé d’un accordéon électronique avec pédale loop. Son univers « cumbia–musette » mélange les sonorités françaises et latino-américaines, entre java et cumbia, le tout agrémenté ça et là de sonorités reggae-ska. Un one-man-band festif et interactif idéal pour remuer les consciences et réchauffer le dancefloor.

Entrée libre

♫cumbia-musette♫ Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T20:30:00 2022-04-15T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Le 3C Café culturel citoyen Adresse 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Accordémon Le 3C Café culturel citoyen 2022-04-15 was last modified: by Accordémon Le 3C Café culturel citoyen Le 3C Café culturel citoyen 15 avril 2022 aix en provence Le 3C Café culturel citoyen Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône