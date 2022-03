AccordanCses Saintes-Maries-de-la-Mer, 29 avril 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer. AccordanCses Mairie des Saintes Maries de la Mer Avenue De la République Saintes-Maries-de-la-Mer

2022-04-29 – 2022-05-01 Mairie des Saintes Maries de la Mer Avenue De la République

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer Plusieurs lieux pour le festival : Vendredi 29 Avril au Musée Paul Ricard Domaine de Méjanes : ” Voyage en Flamenco” à partir de 19 h – Samedi 30 Avril : au Brasero de la Vieille Ecole au Domaine de Méjanes ” La Nuit du Violon” à partir de 19h – Dimanche 1er mai au Mas de la Cure : Duo Falsetas à partir de 11h et à LEglise Notre Dama de la Mer Concert de clôture

dernière mise à jour : 2022-03-25 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer

