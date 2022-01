Accorda A bord de la Péniche Spectacle, 13 avril 2022, Pont-Réan (Bruz).

Accorda

le mercredi 13 avril à A bord de la Péniche Spectacle

Acorda est une ville en mouvement perpétuel qui se construit et se déconstruit. Ceux qui y habitent sont animés par l’entraide et la solidarité dans cet équilibre architectural instable des favelas. « Acorda » est un éclat de vie à écouter, à regarder. Les sonorités et les textures électroniques de Marcelo Costa s’entremêlent à la voix et aux œuvres de carton de Mariana Caetano pour rythmer la naissance de cette favela. Constructions et déconstructions ; musiques et arts plastiques… Ce sont ces croisements de langages qui inspirent Mariana Caetano et Marcelo Costa : une invitation à vous évader vers le pays de leur enfance. En partenariat avec l’Espace Galatée et la Mairie de Guichen.

Entrée payante : 3,5€ et 7€

Le spectacle « Acorda » nous raconte, en chant et en musique, la construction d’une ville sur une colline entourée de Faveleiro. « Acorda » est un éclat de vie à écouter, à regarder.

A bord de la Péniche Spectacle Pont Réan Pont-Réan (Bruz) Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T11:00:00 2022-04-13T12:00:00;2022-04-13T16:00:00 2022-04-13T17:00:00