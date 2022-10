Accord Mets et Vin – Vente des vins 2022 Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Cte-d'Or

Accord Mets et Vin – Vente des vins 2022 Beaune, 19 novembre 2022, Beaune. Accord Mets et Vin – Vente des vins 2022

15 Rue du Château Bouchard Père & Fils Beaune Cte-d’Or Bouchard Père & Fils 15 Rue du Château

2022-11-19 09:30:00 – 2022-11-20 18:30:00

Bouchard Père & Fils 15 Rue du Château

Beaune

Cte-d’Or EUR 149 149 Pour la première fois, nous vous proposons une dégustation en accord mets et vin en immersion dans nos caves du Château de Beaune.

En groupe restreint, profitez de ce moment d’exception au cœur de l’ancienne forteresse royale du XVe siècle.

Laissez-vous emporter par une de nos symphonies pour découvrir ce patrimoine unique avec nos experts passionnés. En immersion dans nos caves de vieillissement, partez à la découverte de 8 vins accompagnés de 8 bouchées* réalisées par le Chef Jordan Prot à travers les commentaires de notre équipe.

Un temps de raffinement qui séduira les palais des novices et des experts. Sur réservation, avec 5 départs en caves différents : 10h45 / 11h30 / 12h15 / 13h / 13h45 caveau@bouchard-pereetfils.com +33 3 80 24 80 45 Bouchard Père & Fils 15 Rue du Château Beaune

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Beaune, Cte-d'Or Autres Lieu Beaune Adresse Beaune Cte-d'Or Bouchard Père & Fils 15 Rue du Château Ville Beaune lieuville Bouchard Père & Fils 15 Rue du Château Beaune Departement Cte-d'Or

Beaune Beaune Cte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaune/

Accord Mets et Vin – Vente des vins 2022 Beaune 2022-11-19 was last modified: by Accord Mets et Vin – Vente des vins 2022 Beaune Beaune 19 novembre 2022 15 Rue du Château Bouchard Père & Fils Beaune Cte-d'Or Beaune Cte-d'Or

Beaune Cte-d'Or