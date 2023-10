La Deeptech voit big et Big Accor Arena Paris Paris, 4 octobre 2023, Paris.

Rendez-vous national annuel incontournable pour tous les passionnés d’innovation et d’entrepreneuriat et les porteurs et porteuses de projets deeptech, l’événement « La Deeptech voit Big » organisé par BpiFrance revient pour sa troisième édition à l’Accor Arena Paris le 4 octobre 2023. À cette occasion, dix doctorantes et doctorants et jeunes chercheurs et chercheuses prêts à construire le futur et à transformer le monde de demain pitcheront leur projet devant un jury lors d’un show inédit. Des intervenants inspirants seront également présents pour prodiguer leurs conseils.

Le lendemain, l’événement Big, le plus grand rassemblement business d’Europe, ravira les créateurs, repreneurs, dirigeants d’entreprises grâce à son programme riche et varié.

Deux journées pour les étudiantes et étudiants et les personnes intéressées qui souhaitent acquérir des connaissances clés en matière d’entrepreneuriat.

Accor Arena Paris 8 Bd de Bercy, 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Bercy Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T09:00:00+02:00 – 2023-10-04T18:00:00+02:00

2023-10-05T09:00:00+02:00 – 2023-10-05T18:00:00+02:00

entrepreneuriat innovation

Bpifrance