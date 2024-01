KALASH ACCOR ARENA Paris, samedi 15 mars 2025.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le mercredi 29 novembre de 10h à 18h.Mise en vente le jeudi 30 novembre à 10h.KALASH – FULL JOY TOURMwaka boss est de retour à Paris !KALASH revient avec le FULL JOY TOUR : trois concerts uniques qui retraceront les dates en métropole les plus marquantes de sa carrière. Empreint d’une nouvelle vision et désormais signé chez Live Nation, l’artiste suivi par plus de 4 millions de personnes et cumulant plus d’1 milliard de vues sur Youtube se produira pour un concert exceptionnel, le samedi 15 mars 2025 à l’Accor Arena Paris.

Tarif : 34.50 – 79.60 euros.

Début : 2025-03-15 à 20:00

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75