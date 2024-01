SDM ACCOR ARENA Paris, mardi 25 février 2025.

En décembre 2022, SDM dévoilait au public son deuxième opus, Liens du 100 sur lequel on retrouve notamment des collaborations avec Green Montana, Niska, Zed, Slkrack et Tiakola. Quelques mois après, il remplissait son premier Olympia puis un Zénith de Paris. Désormais c’est à l’Accor Arena qu’il donne rendez-vous à son public !Ce jeune rappeur originaire de Clamart n’a pas l’intention de s’excuser d’être là. Depuis sa signature début 2020 sur le label de Booba, 92i, il a connu une ascension fulgurante. Une exposition telle qu’il devient jury de la prochaine saison de Nouvelle École sur Netflix, aux côtés de SCH et Aya Nakamura.SDM fait partie de cette jeune génération qui bouleverse tout et ne veut rien lâcher. Textes subversifs, flow assuré, punchlines puissantes, son talent n’est plus à prouver et vous n’avez pas fini d’entendre parler de lui.

Tarif : 49.00 – 79.00 euros.

Début : 2025-02-25 à 20:00

Réservez votre billet ici

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75