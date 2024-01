JOE DWET FILE ACCOR ARENA Paris, samedi 21 décembre 2024.

Après un Accor Arena complet en octobre 2023, Joé Dwèt Filé donne à nouveau rendez-vous à son public pour deux nouvelles dates exclusives ! L’artiste aux deux disques d’or annonce un nouveau spectacle dans lequel il présentera son univers à la croisée du zouk, du kompa & de la pop RnB.D’origine Haïtienne, Joé Dwèt Filé est un auteur, compositeur, interprète et ingénieur du son. Baigné dans la musique depuis tout petit notamment grâce à l’Eglise, il se fait d’abord connaître dans le milieu afro-caribéen en composant des titres pour des grands noms du zouk et du kompa. On le retrouve derrière les chansons à succès Que toi de Stony, Mama He de Vegedream ou encore Un mot d’Axel Tony. Mama He est même récompensée en tant que disque d’or. Cependant, Joé Dwèt Filé éprouve rapidement le désir de composer et chanter ses propres chansons. C’est dans cette optique qu’il crée le groupe Lespada, qui devient très vite populaire sur YouTube. Chacune des chansons du groupe récolte des millions de vues sur la chaîne de vidéos. Lespada publie une mixtape peu de temps après, avant de se dissoudre.Joé Dwèt Filé sort en 2019 son tout premier album, nommé À deux . D’après l’artiste, les quinze chansons de ce disque sont une confession sur sa vision de l’existence et des relations amoureuses. S’ensuit le single Égoïste , en duo avec l’artiste Singuila, qui parle de fidélité et de trahison. Au printemps 2020, l’auteur-compositeur-interprète sort un EP nommé Eira , composé de sept titresEn avril de la même année, Joé Dwèt Filé collabore avec Ronisia. Les deux artistes chantent en duo sur le titre Jolie madame . Ce single représente le pic de la carrière de Joé Dwèt Filé jusqu’à présent et atteint le top 25 des singles les plus écoutés en France ! En 2021, il sort un album à succès Calypso et une réédition en 2022 : Calypso : Winter Edition ce qui lui permet d’affirmer son identité musicale ! Joé Dwèt Filé fera son grand retour avec le single très attendu « Délire » en featuring avec Tiakola le 26 mai 2023 et annonce la sortie de son album Daddy9 pour le 23 juin 2023.Après une Cigale, un Olympia, un Zenith et un Accor Arena, tous affichant complets, Joé Dwèt Filé est de retour pour deux nouvelles dates exceptionnelles à l’Accor Arena Paris !

Tarif : 49.90 – 73.00 euros.

Début : 2024-12-21 à 20:00

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75