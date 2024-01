XMAS VYBE ACCOR ARENA Paris, vendredi 20 décembre 2024.

Après une première édition à Bordeaux et une seconde édition plus que complète à l’Accor Arena Paris en 2023, le Vybe festival et son édition Xmas sont de retour !Rendez-vous en 2024 pour une soirée qui mettra à l’honneur, le meilleur de la scène Afro-caribéenne !Restez connectés pour connaitre la nouvelle programmation exceptionnelle !

Tarif : 49.90 – 85.10 euros.

Début : 2024-12-20 à 19:00

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75