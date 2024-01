SLIPKNOT ACCOR ARENA Paris, 12 décembre 2024, Paris.

Il n’y a jamais eu de groupe comme SLIPKNOT, et il n’y en aura jamais d’autre. Comme un spore issue du Midwest, ils se sont tranquillement développés pour devenir la figure la plus intransigeante et unique de la planète, dont l’influence transcende les genres et les générations. Depuis qu’ils ont semé les graines de la révolution dans l’Iowa en 1999, ces musiciens hors normes ont remporté un GRAMMY Award et 10 nominations, obtenu 12 certifications d’album Platine et 41 certifications d’album Or dans le monde entier, et enregistré plus de 8,5 milliards de streams et 3,5 milliards de vidéos à ce jour – du jamais vu pour un groupe de rock de cette génération ou de n’importe quelle autre. Rolling Stone a cité l’album phare Iowa, vendu en 2001 et certifié platine, parmi les 100 plus grands albums de métal de tous les temps , tandis que The Ringer a déclaré : C’est le groupe de heavy le plus important de son époque . En plus de marquer la troisième entrée consécutive du groupe à la première place du Billboard Top 200, leur sixième album complet, WE ARE NOT YOUR KIND, s’est hissé à la première place dans douze pays à travers le monde en 2019. Faisant salle comble sur plusieurs continents, ils offrent une expérience multisensorielle irréplicable en tournée et à travers leur propre festival KNOTFEST. Avec leur septième album THE END, SO FAR, SLIPKNOT est de retour, et rien ne sera plus comme avant.

Tarif : 89.50 – 100.50 euros.

Début : 2024-12-12 à 20:00

Réservez votre billet ici

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75