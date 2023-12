KAROL G ACCOR ARENA Paris, 23 juin 2024, Paris.

– Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 14 décembre 2023 de 10h à 18h – Mise en vente générale : Vendredi 15 décembre 2023 à 10hKarol G – MAÑANA SERÁ BONITO TOURKarol G, superstar primée dans le monde entier, annonce sa première tournée européenne tant attendue : le MAÑANA SERÁ BONITO TOUR se produira dans des arènes et des stades à travers l’Europe en juin et juillet 2024. Produite par Live Nation, la tournée de 10 dates à travers neuf pays débutera samedi 8 juin en Suisse, s’arrêtera à Cologne, Amsterdam, Londres, Paris samedi 22 juin à l’Accor Arena, Milan, Anvers, Berlin et Lisbonne, et se terminera au stade emblématique Santiago Bernabeu de Madrid, en Espagne, le samedi 20 juillet. L’annonce vient clore une année historique et record pour la star, qui a pris le monde d’assaut en devenant la première artiste féminine à atteindre la première place du Billboard Top 200 avec un album en langue espagnole et à engranger 145 millions de dollars avec 843 000 billets vendus en seulement 18 dates de spectacle. Arrivée en troisième position dans le classement de fin d’année du Billboard Top Latin Artists Chart , la star a récemment envahi sa ville natale de Medellin avec son MAÑANA SERÁ BONITO FEST. Avec près de 95 000 participants, le festival a été une expérience unique à laquelle ont participé des stars telles que Becky G, Feid, Peso Pluma, Romeo Santos et Tiësto.En plus de battre des records de streaming et de tournée, Karol a dominé la scène lors de festivals comme Lollapalooza et de cérémonies de remise de prix comme les 2023 Billboard Music Awards et les VMAs, lors desquels elle a remporté des prix très convoités. Le mois dernier, Karol a remporté la 24e édition des Latin GRAMMY Awards à Séville, décrochant l’un des prix les plus convoités de la soirée, celui de l’album de l’année, ainsi que ceux de la meilleure performance urbaine/fusion et du meilleur album de musique urbaine. En juillet, la superstar a battu le record d’affluence du concert TODAY au Rockefeller Plaza, attirant 15 000 fans.

Tarif : 64.20 – 144.50 euros.

Début : 2024-06-23 à 19:30

Réservez votre billet ici

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris