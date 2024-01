DOJA CAT ACCOR ARENA Paris, vendredi 21 juin 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du mardi 12 décembre à 10h, au mercredi 13 décembre 2023 à 18h.Mise en vente le jeudi 14 décembre 2023 à 12h.« THE SCARLET TOUR » – SA PREMIÈRE TOURNÉE EUROPÉENNEAujourd’hui, la superstar mondiale et lauréate d’un GRAMMY award, Doja Cat, annonce sa tournée « The Scarlet Tour » à l’été 2024, marquant ainsi sa première tournée européenne en tête d’affiche dans des arenas. La tournée de 8 dates, produite par Live Nation, débutera le 11 juin à Glasgow à l’OVO Hydro, puis continuera au Royaume-Uni, incluant une soirée au The O2 de Londres, avant de se diriger vers le continent pour un spectacle à Amsterdam, et se terminera finalement à Paris à Accor Arena le vendredi 21 juin. L’annonce fait suite à la tournée incontournable de 2023, qui a vu 24 performances époustouflantes devant plus de 300 000 fans à travers l’Amérique du Nord. Doja Cat est ravie de performer son incroyable show à ses fans européens.

Tarif : 67.50 – 133.50 euros.

Début : 2024-06-21 à 20:00

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75