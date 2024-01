THE SMASHING PUMPKINS ACCOR ARENA Paris, dimanche 16 juin 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le mardi 12 décembre 2023 de 10h à 18h.Mise en vente le mercredi 13 décembre 2023 à 10h.Lorsque les Smashing Pumpkins ont émergé de Chicago en 1988, le monde n’avait jamais entendu un groupe comme le leur. Ils ont mélangé le rock, la pop, le shoe-gaze, le métal, le gothique, le psychédélique et l’électronique dans un kaléidoscope de mélodies saccharines, de distorsion floues, d’orchestrations grandiloquentes, de frettes incendiaires, de chansons éloquentes et d’un style inimitable, qui n’a rien à envier aux autres groupes.Dès leur création, leur son était différent, iconoclaste et totalement nouveau et l’est toujours aujourd’hui. En conséquence, ils ont vendu plus de 30 millions d’albums dans le monde entier et ont reçu deux GRAMMY Awards, deux MTV VMAs et un American Music Award. Leur catalogue comprend notamment l’album de platine Gish [1991], le quadruple platine Siamese Dream [1993], l’album Mellon Collie and The Infinite Sadness [1995], Adore [1998], disque de platine, et Machina/The Machines of God [2000], disque d’or.En 2018, ils ont entamé l’une des tournées les plus réussies de leur histoire, le Shiny and Oh So Bright Tour, suivi de SHINY AND OH SO BRIGHT, VOL. 1 / LP : NO PAST. NO FUTURE. NO SUN. Entre-temps, 2020 a vu la sortie du onzième album complet du groupe, le dernier double album en date, CYR. Cette année, The Smashing Pumpkins ont sorti leur dernier album, ATUM. La suite de Mellon Collie and the Infinite Sadness, sorti en 1995, et de Machina/Machine of God de 2000, sorti en 2000, est le fruit d’un travail de longue haleine. ATUM comprend 33 titres en 3 actes et a été écrit et produit par Corgan. Toujours aussi prolifiques, les Smashing Pumpkins travaillent actuellement sur de nouveaux morceaux et ont récemment achevé leur tournée nord-américaine de 27 dates à guichets fermés :THE WORLD IS A VAMPIRE TOUR.

Tarif : 73.00 – 133.50 euros.

Début : 2024-06-16 à 20:00

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75