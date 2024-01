PRESTATION TOOL ACCOR ARENA Paris, 5 juin 2024, Paris.

TOOL PARIS PACKAGES 2024VIP1 – INVINCIBLE FRONT ROW VIP PACKAGEContenu du package :- Une place en catégorie Diamant au premier rang- Entrée prioritaire dans la salle- Accès exclusif à une partie du Soundcheck de TOOL*- Photo en groupe avec des membres de TOOL**- Un article de merchandising spécialement créé pour les détenteurs d’un package- Tour de cou et laminate VIP TOOL- Billet souvenir VIP TOOL- Accueil dédié par notre personnel*Présence de certains membres de TOOL lors du soundcheck qui peut varier selon les shows. Téléphones et enregistrements interdits.**Photo avec certains membres de TOOL qui peut varier selon les shows.Un mail vous sera envoyé 1 ou 2 jours avant l’évènement par VIP@OTLPresents.comVIP2 – PNEUMA VIP EXPERIENCEContenu du package :- Une place en catégorie Diamant – Entrée prioritaire dans la salle- Accès exclusif à une partie du Soundcheck de TOOL*- Photo en groupe avec des membres de TOOL**- Un article de merchandising spécialement créé pour les détenteurs d’un package- Tour de cou et laminate VIP TOOL- Billet souvenir VIP TOOL- Accueil dédié par notre personnel*Présence de certains membres de TOOL lors du soundcheck qui peut varier selon les shows. Téléphones et enregistrements interdits.**Photo avec certains membres de TOOL qui peut varier selon les shows.Un mail vous sera envoyé 1 ou 2 jours avant l’évènement par VIP@OTLPresents.comVIP3 – 7EMPEST TICKET PACKAGEContenu du package :- Une place en Carré Or – Un article de merchandising spécialement créé pour les détenteurs d’un package- Tour de cou et laminate VIP TOOL- Billet souvenir VIP TOOL- Accueil dédié par notre personnelUn mail vous sera envoyé 1 ou 2 jours avant l’évènement par VIP@OTLPresents.com

Tarif : 146.30 – 403.70 euros.

Début : 2024-06-05 à 19:30

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75