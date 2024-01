IVE ACCOR ARENA Paris, mardi 4 juin 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 16 novembre à 10h.Mise en vente le vendredi 17 novembre à 10h.IVE – THE 1ST WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I HAVE’IVE, l’un des groupes de K-Pop à la croissance la plus rapide, annonce sa première tournée mondiale : SHOW WHAT I HAVE . Cette tournée mondiale de 24 dates se déroulera en 2024 dans plusieurs villes d’Asie du Sud-Est, d’Amérique du Nord, d’Europe, du Royaume-Uni, d’Amérique du Sud, d’Asie de l’Est et d’Australie. Produite par Live Nation, la tournée débutera le samedi 13 janvier 2024 à Jakarta, en Indonésie, puis s’arrêtera à Paris à l’Accor Arena le 4 juin 2024.IVE s’est formé en 2021 et a connu un grand succès après la sortie de son premier single, ELEVEN , plusieurs fois récompensé. Cette année, IVE a sorti son premier album complet , qui s’est vendu à plus de 1,1 million d’exemplaires dès la première semaine. Le groupe a donné le coup d’envoi de sa première tournée mondiale SHOW WHAT I HAVE avec deux incroyables concerts à guichets fermés le mois dernier à Séoul.

Tarif : 67.50 – 221.50 euros.

Début : 2024-06-04 à 19:00

Réservez votre billet ici

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75