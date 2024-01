J BALVIN ACCOR ARENA Paris, mercredi 22 mai 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 30 novembre de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 1er décembre à 10h.J BALVIN – Que Bueno Volver a Verte TourLa superstar mondiale et multiple lauréat des Latin GRAMMY Awards, J Balvin a annoncé sa très attendue tournée internationale Que Bueno Volver a Verte en 2024. Cette tournée fait suite à sa récente participation aux festivals d’été, où il a fait salle comble à Paris, en Espagne, en Suisse, à Singapour, en Australie et ailleurs.Cette tournée verra José se produire dans des arènes de 20 villes européennes, avec des étapes en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Pays-Bas, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande, en Lituanie, en France, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, au Portugal et au Royaume-Uni.Il sera à Paris en concert exceptionnel le 22 mai 2024 à l’Accor Arena.

Tarif : 59.80 – 110.40 euros.

Début : 2024-05-22 à 20:00

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75