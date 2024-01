FINALES DE LA COUPE DE FRANCE 2024 – FINALES DE LA COUPE DE FRANCE ACCOR ARENA Paris, 27 avril 2024, Paris.

FINALES DE LA COUPE DE FRANCE 2024 ACCOR ARENA Les Finales de la Coupe de France ce sont quatre matches, quatre finales, pour faire le plein de basket tout au long d’une journée riche en émotion et en spectacle.Depuis 1997, l’Accor Arena de Paris accueille les finales de la Coupe de France et ses 15 000 fans déchainés. Au rythme des fanfares et des chants des supporters l’ambiance est garantie dans les tribunes. Sur le terrain, les joueurs et les joueuses vont tout donner pour décrocher un nouveau titre et offrir une performance de très haut niveau.Programme * :Vendredi 26 avril:18h00 : Finale Trophée Féminin20h30 : Finale Trophée MasculinSamedi 27 avril:9h15 : Finale U18 Féminines 11h45 : Finale U17 Masculins 14h15 : Finale Pros Féminines / Trophée Joe Jaunay16h45 : Finale Pros Masculins / Trophée Robert Busnel* Sous réserve de modifications liées à la diffusion TV

Tarif : 18.00 – 80.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 09:15

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75