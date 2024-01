Finales Coupe de France 2024 ACCOR ARENA Paris, samedi 20 avril 2024.

Finales Coupe de France 2024 ACCOR ARENA Avec l’arrivée de nouveau niveaux de compétitions, la Coupe de France a revu son format et proposera cette année deux journées exceptionnelles.Le samedi 20 avril 2024, à l’Accor Arena à Paris, six finales se joueront avec au programme les finales départementales et régionales masculine et féminine, la finale HandSourd masculine et la finale nationale masculine. La journée commencera dès 10h45 avec la finale départementale masculine avant de se conclure à 21h05 avec la finale nationale masculine.Tous les finalistes comptent sur vous pour cette grande journée du handball français.Vivez, Vibrez, Jouez !!!!Programme prévisionnel (sous réserve de modification TV) Samedi 20 avril 2024 :- 9h45 : Ouverture porte public – 10h45 : Finale Départementale Masculine – 12h45 : Finale Départementale Féminine – 14h45 : Finale Sourd masculine – 16h45 : Finale Régionale Masculine – 18h45 : Finale Régionale Féminine – 21h05 : Finale Nationale Masculine Pour toute commande Groupe, la réservation doit se faire par le service des collectivités »Réservation billets groupe Mail : collectivites@ticketnet fr

Tarif : 20.00 – 85.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 10:45

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75