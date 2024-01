THE BLAZE ACCOR ARENA Paris, jeudi 11 avril 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 26 octobre 2023 de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 27 octobre 2023 à 10h.THE BLAZEJUNGLE ARENA TOURFormé en 2016 par Guillaume et Jonathan Alric, tous deux issus du monde du cinéma et de la photographie, The Blaze s’est immédiatement fait repérer lors de la sortie du clip de ‘Virile’, suivi de ‘Territory’, issu de l’EP du même nom. Leur performance visuelle a été récompensée à plusieurs reprises et a été visionnée près de 100 millions de fois. Avec Jungle , les deux producteurs, qui sont également cousins, ont décidé de se montrer plus versatiles sans pour autant renoncer à leurs convictions. Ils reprendront la route en 2024 avec une série de concerts européens, le Jungle Arena Tour, qui permettra une fois de plus au duo d’incarner l’art de la musique et l’art de vivre.

Tarif : 56.50 – 89.50 euros.

Début : 2024-04-11 à 20:00

Réservez votre billet ici

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75