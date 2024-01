JEFF PANACLOC ADVENTURE ACCOR ARENA Paris, mercredi 10 avril 2024.

Depuis septembre 2021, le 3ème et nouveau spectacle « Adventure » cartonne sur les scènes françaises et après 6 Olympia, 3 Dôme de Paris et une quarantaine de Zeniths à guichets fermés, la 3eme partie de cette tournée des plus grandes salles de France reprendra la route pour des prolongations en Mars et Avril 2024 avec 16 nouveaux Zenith et une première pour Jeff et Jean Marc qui joueront le 10 Avril 2024 à l’ACCOR ARENA.

Tarif : 24.50 – 78.00 euros.

Début : 2024-04-10 à 20:00

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75