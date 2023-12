JOHN MAYER ACCOR ARENA Paris, 24 mars 2024, Paris.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 20 avril de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 21 avril à 10h.En raison de l’énorme succès de sa tournée acoustique en solo aux États Unis, le pionnier John Mayer annonce aujourd’hui une tournée européenne en 2024 qui débutera le 15 mars à Oslo, en Norvège, au Spektrum et passera par Paris le 24 mars à l’Accor Arena. Cette tournée très attendue, produite par Live Nation, présentera John Mayer en solo, principalement avec sa guitare acoustique, des performances spéciales au piano et à la guitare électrique, dans les arenas de toute l’Europe. Connu pour son jeu de guitare époustouflant, sa voix mélodieuse et ses talents d’auteurcompositeur, Mayer a illuminé les hit-parades avec de nombreux succès tels que New Light , Gravity , Love on the Weekend , Heartbreak Warfare , Daughters , Waiting on the World to Change , Last Train Home et Your Body Is a Wonderland . Cette tournée a été préparée pendant 20 ans et sera une série de rares concerts acoustiques de John Mayer interprétant ces chansons, et bien d’autres encore.

Tarif : 62.00 – 122.50 euros.

Début : 2024-03-24 à 20:00

Réservez votre billet ici

ACCOR ARENA 8 BD DE BERCY 75012 Paris 75